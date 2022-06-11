Начался визит в Карабах представителей парламента и Сената Парагвая

Начался визит председателя Комиссии по внешним связям парламента Парагвая, председателя Группы дружбы Парагвай-Азербайджан Вальтера Энрике Хармса и председателя Группы дружбы Парагвай-Азербайджан в Сенате Парагвая Лукаса Акино Хара на освобожденные от окк

Начался визит председателя Комиссии по внешним связям парламента Парагвая, председателя Группы дружбы Парагвай-Азербайджан Вальтера Энрике Хармса и председателя Группы дружбы Парагвай-Азербайджан в Сенате Парагвая Лукаса Акино Хара на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, гости сначала посетили Физулинский международный аэропорт.

Сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных территориях Араз Иманов дал гостям подробную информацию о городе Физули и армянском вандализме, совершенном на оккупированных территориях.

Парагвай - государство в Южной Америке, официально признавшее Ходжалинский геноцид. Совершившие визит на освобожденные территории лица сыграли исключительную роль в признании Ходжалинской трагедии.