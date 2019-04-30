Начался визит в Газах и Товуз глав диппредставительств в Азербайджане

Начался ознакомительный визит в Газахский и Товузский районы руководителей дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.
Визит организован МИД. Цель - в ознакомлении с развитием регионов нашей страны и в этой связи с проводимыми в регионах социальными и экономическими проектами, а также развитием туризма.
В рамках визита дипломаты и их супруги в Газахском районе ознакомятся с магазином "Дамджылы", Газахским цементным заводом, посетят Аллею шехидов, Газахскую учительскую семинарию и историческую "Джума мечеть", мебельную фабрику Saloğlu, а также музей литературы и краеведческий музей.
В то же время в Товузском районе дипломаты ознакомятся с парком культуры и отдыха им.Гейдара Алиева, стоянкой древнего человека "Гёйтепе" и коньяк-клубом Tovuz Baltiya LTD.
Визит завершится 1 мая.
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