 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Начался визит в Габалу делегации Самаркандской областной власти

    Узбекские гости проведут в Габале ряд встреч

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Начался визит в Габалу делегации Самаркандской областной власти Узбекистана.

    Как сообщили Report из Азербайджанского культурного центра им. Гейдара Алиева в Узбекистане, визит реализуется в целях расширения связей между Самаркандом и Габалой.

    За время визита предусматривается знакомство с Габалинским районом, обсуждение вопроса создания связей в области двустороннего сотрудничества, согласование совместного плана работы в этом направлении, изучение взаимного опыта.

    За время визита гости проведут встречи в Исполнительной власти Габалинского района, посетят районные учреждения культуры и туризма, исторические, культурные объекты, объекты туризма, ознакомятся с достигнутым положительным опытом.

    В состав делегации вошли заместитель главы Самаркандской областной власти по общим вопросам Ширали Юлдашов, заместитель по гуманитарным, культурным и этническим вопросам Исроил Джаббаров, глава азербайджанской диаспорной организации в Узбекистане по Самаркандской области Адильага Мирзоев. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi