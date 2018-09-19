Начался визит в Азербайджан председателя Палаты представителей Боснии и Герцеговины

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября председатель Палаты представителей Боснии и Герцеговины Младен Бошич прибыл с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия Азербайджанского парламента.

Как передает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Младена Бошича встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.