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    Начался визит в Азербайджан председателя Палаты представителей Боснии и Герцеговины

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября председатель Палаты представителей Боснии и Герцеговины Младен Бошич прибыл с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия Азербайджанского парламента.

    Как передает Report, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Младена Бошича встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.

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