Начался визит в Азербайджан известного религиозного деятеля Ирана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан известного религиозного деятеля Исламской Республики Ирана Афтуллахул-Узма Шейх Хусейна Нури Хамадани.

Как сообщает Report, визит, реализующийся по приглашению УМК, пройдет с 31 августа по 4 сентября.

В рамках визита предусмотрено ряд встреч в Баку, Шемахе и Гяндже.

Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани также посетит Аллею шехидов, мечеть Гейдара и мечеть Биби-Хейбет, а затем совершит намаз в мечети Тезе Пир.

В остальные дни визита предусмотрено посещение шемахинской мечети Джума, мавзолея Низами Гянджеви в Гяндже, мечети Шаха Аббаса и комплекса Имамзаде.