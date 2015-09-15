Глава МИД Турции прибыл в Азербайджан

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев министра встречали официальные лица Азербайджана.

В ходе визита Ф.Синирлиоглу посетит Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, а также памятник турецким шехидам. Затем Ф.Синирлиоглу проведет встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

На встречах будут обсуждены перспективы двусторонних отношений, региональные и мировые вопросы.