Начался визит религиозных деятелей Грузии в Азербайджан

Начался визит делегации религиозных деятелей Грузии в Азербайджан.

Начался визит делегации религиозных деятелей Грузии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Визит был организован посольством и осуществлен при поддержке грузинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Визит делегации продлится до 23 мая.

Также было отмечено, что в рамках визита грузинская делегация проведет ряд официальных встреч, примет участие в городском туре в Баку.

Грузинская делегация также посетит Гянджу и освобожденные от оккупации города Физули, Агдам и Шушу.