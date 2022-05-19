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Начался визит религиозных деятелей Грузии в Азербайджан

Начался визит религиозных деятелей Грузии в Азербайджан Начался визит делегации религиозных деятелей Грузии в Азербайджан.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 15:17
Начался визит религиозных деятелей Грузии в Азербайджан

Начался визит делегации религиозных деятелей Грузии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Визит был организован посольством и осуществлен при поддержке грузинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Визит делегации продлится до 23 мая.

Также было отмечено, что в рамках визита грузинская делегация проведет ряд официальных встреч, примет участие в городском туре в Баку.

Грузинская делегация также посетит Гянджу и освобожденные от оккупации города Физули, Агдам и Шушу.

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