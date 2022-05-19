Начался визит религиозных деятелей Грузии в Азербайджан

Начался визит делегации религиозных деятелей Грузии в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.
Визит был организован посольством и осуществлен при поддержке грузинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Визит делегации продлится до 23 мая.
Также было отмечено, что в рамках визита грузинская делегация проведет ряд официальных встреч, примет участие в городском туре в Баку.
Грузинская делегация также посетит Гянджу и освобожденные от оккупации города Физули, Агдам и Шушу.