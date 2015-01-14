Президент Азербайджана прибыл в Турцию

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в международном аэропорту Эсенбога Анкары главу азербайджанского государства встречали официальные лица Турции.

Завтра Ильхам Алиев вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

Помимо этого президент Азербайджана также проведет встречу с премьер-министром Турции Ахмедом Давутоглу.

На встрече будут обсуждены региональные и международные вопросы.

Отметим, что визит И.Алиева в Турцию осуществляется на основе приглашения Р.Т.Эрдогана.