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    Президент Азербайджана прибыл в Турцию

    Ильхам Алиев примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в международном аэропорту Эсенбога Анкары главу азербайджанского государства встречали официальные лица Турции.

    Завтра Ильхам Алиев вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

    Помимо этого президент Азербайджана также проведет встречу с премьер-министром Турции Ахмедом Давутоглу.

    На встрече будут обсуждены региональные и международные вопросы.

    Отметим, что визит И.Алиева в Турцию осуществляется на основе приглашения Р.Т.Эрдогана.

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