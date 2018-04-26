Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй начался визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в эту страну.

Как сообщает Report, 26 апреля президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

На встрече состоялся обмен мнениями о работе, проводимой по проекту "Шахдениз", а также открытии проекта TANAP в июне этого года. Было отмечено значение интенсификации работ, проводимых в рамках подписанного по структуре "Шафаг-Асиман" соглашения о долевом распределении добычи.

В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, продолжающегося на протяжении многих лет между Азербайджаном и компанией ВР.