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    Начался визит премьер-министра Израиля в Азербайджан

    Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Али Ахмедов и другие официальные лица

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 декабря прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Израиля был выстроен почетный караул.

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару Нетаньяху в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

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