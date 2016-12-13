Начался визит премьер-министра Израиля в Азербайджан

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 декабря прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Израиля был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару Нетаньяху в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.