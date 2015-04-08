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    Делегация во главе с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана прибыла в Азербайджан

    На встречах в Баку будут обсуждены пути развития двустороннего сотрудничества

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Даудом Шах Саба прибыла в Азербайджан. Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Баку, в состав делегации также входит специальный представитель президента Афганистана по СНГ Мухаммад Шакир Каргар. 

    В ходе визита, осуществляемого по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева, состоятся встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены пути развития двустороннего сотрудничества.

    Визит афганской делегации в Баку завершится 10 апреля. 

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