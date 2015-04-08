Делегация во главе с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана прибыла в Азербайджан

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Даудом Шах Саба прибыла в Азербайджан. Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Баку, в состав делегации также входит специальный представитель президента Афганистана по СНГ Мухаммад Шакир Каргар.

В ходе визита, осуществляемого по приглашению министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева, состоятся встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены пути развития двустороннего сотрудничества.

Визит афганской делегации в Баку завершится 10 апреля.