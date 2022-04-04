Начался визит министра Рашада Набиева в Грузию

Начался официальный визит министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Грузию.

Начался официальный визит министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Грузию.

Министр почтил память общенационального лидера, возложив венок к его бюсту в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси, сообщает грузинское бюро Report.

В церемонии также принял участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и сотрудники посольства.

Министр посетил мемориал, воздвигнутый на центральной Площади Героев в Тбилиси в память о погибших за суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В рамках двухдневного визита Набиев проведет ряд встреч. На встречах будут обсуждены перспективы усиления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сферах связи, транспорта и инфраструктуры.