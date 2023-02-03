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Начался визит министра иностранных дел Венгрии в Азербайджан

Начался визит министра иностранных дел Венгрии в Азербайджан Начался визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Азербайджан.
Внешняя политика
3 февраля 2023 г. 01:20
Начался визит министра иностранных дел Венгрии в Азербайджан

Начался визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем Facebook-аккаунте.

Отметим, что сегодня в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоятся 9-е заседание министров и впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 1-е заседание министров.

Ожидается участие в этом важном мероприятии еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, высокопоставленных представителей Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

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