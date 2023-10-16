Начался визит комиссара Совета Европы по правам человека в регион

Сегодня начался визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в регион Южного Кавказа. В ходе визита, который будет длиться до 23 октября 2023 года Д.Миятович посетит Азербайджан и Армению, а также Карабахский регион.

Сегодня начался визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в регион Южного Кавказа. В ходе поездки, которая продлиться до 23 октября 2023 года, Д.Миятович посетит Армению и Азербайджан, включая Карабахский регион страны.

Как передает Report, целью визита является изучения ситуации с правами человека.

"Уполномоченный проведет встречи с государственными чиновниками, представителями международных организаций и гражданского общества. По итогам визита будет опубликовано заявление", - отмечается в публикации официального сайта Совета Европы.