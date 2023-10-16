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Начался визит комиссара Совета Европы по правам человека в регион

Начался визит комиссара Совета Европы по правам человека в регион Сегодня начался визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в регион Южного Кавказа. В ходе визита, который будет длиться до 23 октября 2023 года Д.Миятович посетит Азербайджан и Армению, а также Карабахский регион.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 10:54
Начался визит комиссара Совета Европы по правам человека в регион

Сегодня начался визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в регион Южного Кавказа. В ходе поездки, которая продлиться до 23 октября 2023 года, Д.Миятович посетит Армению и Азербайджан, включая Карабахский регион страны.

Как передает Report, целью визита является изучения ситуации с правами человека.

"Уполномоченный проведет встречи с государственными чиновниками, представителями международных организаций и гражданского общества. По итогам визита будет опубликовано заявление", - отмечается в публикации официального сайта Совета Европы.

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Версия на английском языке Council of Europe Commissioner for Human Rights kicks off her South Caucasus visit
Версия на азербайджанском языке Bu gün Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarının regiona səfəri başlayır

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