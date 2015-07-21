​Начался визит Дональда Туска в Азербайджан

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Начался визит председателя Европейского Совета Дональда Туска в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Д.Туска встречали высокопоставленные официальные лица страны.

В рамках однодневного визита Д.Туск проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, представителями партий и т.д.

Отметим, что до этого Д.Туск совершил визиты в Армению и Грузию.