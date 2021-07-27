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Начался визит делегации правящей партии Турции в Гянджу

Начался визит делегации правящей партии Турции в Гянджу Делегация правящей Партии справедливости и развития (AKP) Турции во главе с первым заместителем председателя партии Нуманом Куртулмушем находится с визитом в Гяндже.
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 18:27
Начался визит делегации правящей партии Турции в Гянджу

Делегация правящей Партии справедливости и развития (AKP) Турции во главе с первым заместителем председателя партии Нуманом Куртулмушем находится с визитом в Гяндже.

Как передает западное бюро Report, делегация ознакомилась с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными силами в отношении мирных жителей.

К руинам разрушенного армянами жилого дома были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой душ погибших.

Гостей проинформировали о совершенных вооруженными силами Армении во время Отечественной войны терактах в городе Гянджа.

Делегация АКР во главе с Нуманом Куртулмушем затем посетит религиозный комплекс "Имамзаде" и Мавзолей Низами Гянджеви.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAKP nümayəndə heyətinin Gəncəyə səfəri başlayıb

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