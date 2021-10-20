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Начался рабочий визит Сахибы Гафаровой в Грецию

Начался рабочий визит Сахибы Гафаровой в Грецию 20 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Грецию для участия в Европейской конференции председателей парламентов.
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 19:29
Начался рабочий визит Сахибы Гафаровой в Грецию

20 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Грецию для участия в Европейской конференции председателей парламентов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в Международном аэропорту Афин делегацию во главе с председателем Милли Меджлиса встретили посол нашей страны в Греции Анар Гусейнов и другие официальные лица.

Завтра ожидается выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на Европейской конференции председателей парламентов. Также запланирован ряд встреч председателя парламента со спикерами, которые примут участие в мероприятии.

Напомним, что в состав делегации входят председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутат Джаваншир Фейзиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament Speaker visiting Greece
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