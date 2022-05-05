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Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию

Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию Начался рабочий визит делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым в Италию по приглашению генпрокурора этой страны Джованни Салвина.
Внешняя политика
5 мая 2022 г. 09:31
Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию

Начался рабочий визит делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым в Италию по приглашению генпрокурора этой страны Джованни Салвина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе визита Кямран Алиев примет участие в Конференции европейских прокуроров, организованной совместно Консультативным советом европейских прокуроров, министерствами юстиции и иностранных дел Италии и Советом Европы.

В рамках конференции планируется проведение двусторонних и многосторонних встреч с генпрокурорами ряда зарубежных стран и представителями авторитетных международных организаций.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prosecutor General kicks off his Italy visit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokurorunun İtaliyaya işgüzar səfəri başlayıb

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