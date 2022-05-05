Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию

Начался рабочий визит делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым в Италию по приглашению генпрокурора этой страны Джованни Салвина.

Начался рабочий визит делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым в Италию по приглашению генпрокурора этой страны Джованни Салвина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе визита Кямран Алиев примет участие в Конференции европейских прокуроров, организованной совместно Консультативным советом европейских прокуроров, министерствами юстиции и иностранных дел Италии и Советом Европы.

В рамках конференции планируется проведение двусторонних и многосторонних встреч с генпрокурорами ряда зарубежных стран и представителями авторитетных международных организаций.