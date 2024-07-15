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СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане Миссия наблюдателей от СНГ по мониторингу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане находится в процессе формирования.
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 10:25
СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

Миссия наблюдателей от СНГ по мониторингу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане находится в процессе формирования.

Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.

"Мы находимся в стадии формирования штаба", - отметили в СНГ.

В организации подчеркнули, что глава наблюдательной миссии будет назначен в ближайшее время. Главу миссии должны утвердить на Совете полномочных представителей государств-участников СНГ, добавили в пресс-службе.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на английском языке CIS begins forming observer mission to monitor elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MDB Azərbaycanda seçkiləri izləmək üçün müşahidəçilər missiyası formalaşdırmağa başlayıb

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