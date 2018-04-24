Начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 24 апреля начался официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию.

Как сообщает Report, в анкаринском аэропорту "Эсенбога", где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встречали заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишик и другие высокопоставленные представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава нашего государства поприветствовал почетный караул.

Отметим, что это первый зарубежный визит Ильхама Алиева после победы на президентских выборах 11 апреля.

24 апреля в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даст ужин.

В размах визита Ильхама Алиева пройдут встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один и в расширенном составе.

Визит президента Ильхама Алиева завершится 25 апреля.