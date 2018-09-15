Начался официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

*** 12:01

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в аэропорту Ататюрка главу государства проводили государственные и правительственные лица.

Отметим, что президент Турции примет участие в параде по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.