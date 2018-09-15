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    Начался официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

    *** 12:01

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в аэропорту Ататюрка главу государства проводили государственные и правительственные лица.

    Отметим, что президент Турции примет участие в параде по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

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