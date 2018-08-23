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    Начался официальный визит Ангелы Меркель на Южный Кавказ

    © Sputnik / Alexey Vitvickiy

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грузию с первым официальным визитом, передает Report на Sputnik Georgia.

    В аэропорту канцлера встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.

    Из Тбилисского аэропорта Маркель отправилась на встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. После этого состоится встреча с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

    Напомним, сегодня начался официальный визит канцлера Германии на Южный Кавказ. Из Тбилиси 25-го августа Меркель отправится в Ереван, а затем в Баку. Ожидается, что в Азербайджане Ангела Меркель обсудит с президентом страны Ильхамом Алиевым энергетические проекты TAP, TANAP, а также нагорно- карабахское урегулирование.  

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