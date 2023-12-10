Начался новый этап в развитии азербайджано-сербских отношений

Одной из стран, заинтересованных в развитии сотрудничества с Азербайджаном, является Сербия.

Одной из стран, заинтересованных в развитии сотрудничества с Азербайджаном, является Сербия.

Как сообщает Report , важным фактором, способствующим развитию отношений между двумя странами, является то, что Сербия - одна из первых государств, признавших независимость Азербайджана.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией были установлены 21 августа 1997 года. 8 июня 2011 года начало работу посольство Азербайджанской Республики в Республике Сербия, а в феврале 2011 года - посольство Республики Сербия в Азербайджанской Республике.

Активизировавшиеся в последние годы взаимные визиты на уровне глав государств создали основу для расширения и углубления направлений сотрудничества между двумя странами, которое успешно продолжается как в двустороннем формате, так и в многосторонней плоскости. На международной арене наши страны однозначно поддерживают суверенитет, территориальную целостность друг друга, принимают во внимание инициативы, выдвинутые обеими странами в рамках международных организаций.

Ярким примером этого является то, что Сербия 14 марта 2008 года на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в связи с предложенным Азербайджаном проектом резолюции "О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана" продемонстрировала принципиальную позицию в пользу нашей страны.

В плане развития двусторонних отношений важна роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, созданной в 2011 году. На данный момент комиссия провела 7 заседаний. Последняя встреча состоялась 28 апреля 2023 года в Сербии.

Следует также отметить роль парламентов в укреплении отношений между двумя странами. Так, в парламентах обеих стран действуют группы дружбы. Взаимные визиты глав государств, правительств и спикеров парламентов также дадут мощный импульс дальнейшему развитию сотрудничества.

Открылись новые возможности в энергетическом сотрудничестве между двумя странами. Сербия является новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка Европы. В результате поставок газа в Сербию число стран-импортеров азербайджанского газа достигло восьми. Это является ярким свидетельством расширения значимости Азербайджана как надежного энергетического партнера и его растущей роли в обеспечении энергетической безопасности Европы. В будущем азербайджанский газ может поставляться в страны Центральной Европы через Сербию. Сербия рассматривает перспективы присоединения к проекту "Черноморского подводного кабеля электропередачи", который обеспечит экспорт электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Растущее сотрудничество между двумя странами отражается и на развитии экономических отношений. Сотрудничество в сельском хозяйстве, авиатранспорте, туризме, медицине, транспортно-инфраструктурной сфере и т.д представляет интерес для обеих сторон.

Еще одним ярким примером стратегических отношений между двумя странами является подписание 17 марта 2023 года между азербайджанскими городами Шуша и Нови-Пазар в Сербии Меморандума "О взаимопонимании по установлению побратимских связей и сотрудничеству в области культуры, туризма, городского планирования, науки, экономики и других соответствующих сферах общественной жизни".

Между нашими странами также существует сотрудничество в сфере образования. Центр азербайджанского языка и культуры действует в Белградском университете, а Центр сербского языка и культуры действует в Азербайджанском университете языков. Сербские дипломаты приняли участие в программе внешней политики, организованной в университете ADA в 2019 и 2023 годах.

Между нашими странами также существует взаимовыгодное сотрудничество в гуманитарной сфере.

В 2011 году в парке Ташмайдан в Белграде был открыт памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, в Нови-Саде - бюст гениальному композитору Узеиру Гаджибейли, а в 2013 году в Баку - памятник известному сербскому ученому Николе Тесле.