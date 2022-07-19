Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС

"Отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном развиваются по восходящей. Эти отношения являются одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана".

"Отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном развиваются по восходящей. Эти отношения являются одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

По его словам, Азербайджан развивает отношения с ЕС на основе равноправного партнерства:

"Приоритеты партнерства Европейский Союз-Азербайджан" являются основой двусторонних отношений. Документ был парафирован в июле 2018 года в Брюсселе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и экс-президента Совета ЕС Дональда Туска. В целом между Азербайджаном и ЕС подписано много документов".

Депутат напомнил, что в декабре 2021 года по взаимному согласию действие документа “Приоритеты партнерства ЕС-Азербайджан” было продлено до 2024 года:

"Это очень важный шаг в развитии наших отношений. В целом, одним из наиболее важных моментов является то, что согласно данному документу, обе стороны, взяли на себя обязательство поддерживать территориальную целостность, суверенитет, независимость и неприкосновенность международных границ".

Дж.Османов подчеркнул, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. По его словам, более 40% торговли Азербайджана приходится именно на государства-члены ЕС:

"Мы видим, что в последнее время президент Совета ЕС Шарль Мишель предпринимает важные шаги для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. При участии Мишеля в Брюсселе состоялись три встречи лидеров Азербайджана и Армении в декабре 2021 года, апреле и мае 2022 года, по итогам которых была принята реальность, созданная Азербайджаном".

Депутат Милли Меджлиса отметил, что Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность ЕС:

"Между Азербайджаном и ЕС реализуются очень большие проекты в энергетической сфере. В качестве примера можно привести Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере, подписанный в Брюсселе в 2006 году, совместную декларацию о Южном газовом коридоре, подписанную в Баку в 2011 году и Приоритеты сотрудничества Азербайджан-ЕС, принятые в 2018 году. По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2015 году с целью координации вопросов реализации проекта Южный газовый коридор был создан Консультативный совет по Южному газовому коридору, в разное время было проведено 8 заседаний.

Депутат подчеркнул, что 18 июля было положено начало новому этапу в развитии отношений между Азербайджаном и ЕС:

"Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан и подписание в рамках этого визита Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере является показателем того, что ЕС выбрал Азербайджан своим основным энергетическим партнером. В результате подписания этого документа открылась новая страница в обеспечении Азербайджаном энергобезопасности Европы. Основная суть Меморандума заключается в обеспечении стабильной и безопасной доставки азербайджанского газа в ЕС”.