Начался неформальный саммит Тюркского совета

Встреча проходит в режиме видеоконференции

Начался неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как передает Report, встреча проходит в режиме видеоконференции.

На саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Казахстана, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее, мероприятие планировалось провести в казахстанском Туркестане. Однако было решено провести встречу в видеоформате, в связи пандемией COVID-19.