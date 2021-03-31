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Начался неформальный саммит Тюркского совета

Начался неформальный саммит Тюркского совета Встреча проходит в режиме видеоконференции
Внешняя политика
31 марта 2021 г. 16:08
Начался неформальный саммит Тюркского совета
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Начался неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как передает Report, встреча проходит в режиме видеоконференции.

На саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Казахстана, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее, мероприятие планировалось провести в казахстанском Туркестане. Однако было решено провести встречу в видеоформате, в связи пандемией COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Türk Şurasının Zirvə toplantısı başlayıb

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