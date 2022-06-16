Начался IX Глобальный Бакинский форум

Сегодня под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви стартовал IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Сегодня под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви стартовал IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Как сообщает Report, на IX Бакинском форуме будут обсуждены вопросы глобального значения.

В мероприятии примут участие высокопоставленные лица из более чем 50 стран, бывшие главы государств и правительств, официальные представители международных и неправительственных организаций, а также другие почетные гости.

Наряду с теми, кто будет в онлайн-формате участвовать в работе IX Глобального Бакинского форума, около 300 человек примут непосредственное участие в нем.

На панельных дискуссиях в рамках мероприятия будет обсуждаться ряд важных вопросов.