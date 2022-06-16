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Начался IX Глобальный Бакинский форум

Начался IX Глобальный Бакинский форум Сегодня под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви стартовал IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 10:13
Начался IX Глобальный Бакинский форум

Сегодня под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви стартовал IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Как сообщает Report, на IX Бакинском форуме будут обсуждены вопросы глобального значения.

В мероприятии примут участие высокопоставленные лица из более чем 50 стран, бывшие главы государств и правительств, официальные представители международных и неправительственных организаций, а также другие почетные гости.

Наряду с теми, кто будет в онлайн-формате участвовать в работе IX Глобального Бакинского форума, около 300 человек примут непосредственное участие в нем.

На панельных дискуссиях в рамках мероприятия будет обсуждаться ряд важных вопросов.

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Версия на английском языке IX Global Baku Forum to kick off today 
Версия на азербайджанском языке Bu gün IX Qlobal Bakı Forumu başlayır 

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