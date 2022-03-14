В Баку проходит мероприятие по случаю 30-летия азербайджано-иранских дипотношений

В Министерстве иностранных дел Азербайджана проводят мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений с Ираном

В министерстве иностранных дел Азербайджана проходит мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter МИД Азербайджана.

"В МИД началось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном", - говорится в публикации.

В нем принимают участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и другие официальные лица.