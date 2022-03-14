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В Баку проходит мероприятие по случаю 30-летия азербайджано-иранских дипотношений

В Баку проходит мероприятие по случаю 30-летия азербайджано-иранских дипотношений В Министерстве иностранных дел Азербайджана проводят мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений с Ираном
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 12:07
В Баку проходит мероприятие по случаю 30-летия азербайджано-иранских дипотношений

В министерстве иностранных дел Азербайджана проходит мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter МИД Азербайджана.

"В МИД началось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном", - говорится в публикации.

В нем принимают участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran diplomatik əlaqələrinin 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilir

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