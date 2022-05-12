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Начальник СГБ встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

Начальник СГБ встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности (СНБ) Турецкой
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 20:53
Начальник СГБ встретился с генсеком Совета нацбезопасности Турции

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности (СНБ) Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью СГБ, генерал-полковник Али Нагиев сказал, что совместными усилиями глав государств достигнут наивысший уровень отношений между двумя братскими и партнерскими странами, а также коснулся расширения сотрудничества в области безопасности в соответствии с Шушинской декларацией, подписанной 15 июня прошлого года.

Выразив благодарность за высокое гостеприимство и теплый прием, турецкий гость выразил удовлетворение уровнем межгосударственного сотрудничества по вопросам безопасности и подчеркнул важность постоянного развития этих отношений.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX rəisi Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibi ilə görüşüb

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