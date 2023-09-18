Начальник СГБ призвал Ереван к более тесному сотрудничеству в определении судеб пленных и заложников

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев призвал Ереван к более тесному сотрудничеству в вопросах, касающихся судеб пленных и заложников.
Как сообщает Report, об этом Али Нагиев заявил, выступая на международной конференции ”Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести“ в Баку.
"Надеемся, что Армения передаст Азербайджану точные карты минных полей, а также информацию о судьбах пропавших без вести, в том числе местах их захоронений", - сказал Нагиев.
Начальник СГБ подчеркнул, что определение мест захоронения пропавших без вести и последующая идентификация их личностей поспособствует преодолению давно существующего гуманитарного кризиса.
А.Нагиев отметил, что Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству в этом направлении: “Хотя мы надеялись, что Армения займет конструктивную позицию, наши ожидания не оправдались. Пользуясь возможностью, призываю Ереван к более тесному сотрудничеству в вопросах, касающихся судеб пленных и заложников”.