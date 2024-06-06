Начальник ГМС Азербайджана обсудил с главой МВД Турции двустороннее сотрудничество

Находящийся с визитом в Анкаре начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вюсал Гусейнов встретился с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.

Находящийся с визитом в Анкаре начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вюсал Гусейнов встретился с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.

Как передает Report , об этом сообщило азербайджанское посольство в братской стране.

"Находящийся с визитом в Анкаре руководитель Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсал Гусейнов встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая. Стороны провели консультации по вопросам взаимной мобильности граждан двух стран и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.