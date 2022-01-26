Начальник Генштаба: Иран всегда будет на стороне Азербайджана

Иран всегда признавал территориальную целостность Азербайджана и уважал его суверенитет. Иран рад, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации. К территориальной целостности Азербайджанской Республики мы относимся так же чутко, как к территори

Иран всегда признавал территориальную целостность Азербайджана и уважал его суверенитет. Иран рад, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации. К территориальной целостности Азербайджанской Республики мы относимся так же чутко, как к территориальной целостности Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери.

По его словам, Иран заинтересован в военном сотрудничестве с Азербайджаном: "Необходимо увеличить количество взаимных визитов для обмена опытом. Иранская армия обладает возможностями для сотрудничества в военно-медицинской и военно-технической областях. Взаимное сотрудничество может способствовать укреплению армий обеих стран".

М.Багери отметил, что Иран не допустит использования своей территории против Азербайджана.

"Иран поддерживает предложение президента Азербайджана об установлении сотрудничества в регионе в формате "3+3". Региональные государства обладают возможностями решать проблемы в регионе. Мы однозначно заявляем, что Иран всегда будет на стороне Азербайджана", - сказал генерал-лейтенант Багери, отметив, что Азербайджан является дружественным и братским государством для Ирана.