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Начальник Генштаба: Иран всегда будет на стороне Азербайджана

Начальник Генштаба: Иран всегда будет на стороне Азербайджана Иран всегда признавал территориальную целостность Азербайджана и уважал его суверенитет. Иран рад, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации. К территориальной целостности Азербайджанской Республики мы относимся так же чутко, как к территори
Внешняя политика
26 января 2022 г. 14:25
Начальник Генштаба: Иран всегда будет на стороне Азербайджана
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Иран всегда признавал территориальную целостность Азербайджана и уважал его суверенитет. Иран рад, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации. К территориальной целостности Азербайджанской Республики мы относимся так же чутко, как к территориальной целостности Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери.

По его словам, Иран заинтересован в военном сотрудничестве с Азербайджаном: "Необходимо увеличить количество взаимных визитов для обмена опытом. Иранская армия обладает возможностями для сотрудничества в военно-медицинской и военно-технической областях. Взаимное сотрудничество может способствовать укреплению армий обеих стран".

М.Багери отметил, что Иран не допустит использования своей территории против Азербайджана.

"Иран поддерживает предложение президента Азербайджана об установлении сотрудничества в регионе в формате "3+3". Региональные государства обладают возможностями решать проблемы в регионе. Мы однозначно заявляем, что Иран всегда будет на стороне Азербайджана", - сказал генерал-лейтенант Багери, отметив, что Азербайджан является дружественным и братским государством для Ирана.

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Версия на английском языке Chief of General Staff: "Iran will always stand by Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah rəisi: "İran hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq"

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