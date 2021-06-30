Начались переговоры глав МИД Турции и России

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.

Как передает Report, ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

Так, министры иностранных дел обсудят развитие сотрудничества, безопасный туризм, внедрение вакцины “Sputnik V” в Турции, и ситуацию в Сирии и Ливии. Ситуация в Карабахе также станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств Турции и РФ.

"Так как встреча проходит в Анталии, то, по предложению турецкой стороны, встреча без галстуков", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.