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Начались переговоры глав МИД Турции и России

Начались переговоры глав МИД Турции и России Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.
Внешняя политика
30 июня 2021 г. 16:24
Начались переговоры глав МИД Турции и России

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали переговоры в Анталии.

Как передает Report, ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

Так, министры иностранных дел обсудят развитие сотрудничества, безопасный туризм, внедрение вакцины “Sputnik V” в Турции, и ситуацию в Сирии и Ливии. Ситуация в Карабахе также станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств Турции и РФ.

"Так как встреча проходит в Анталии, то, по предложению турецкой стороны, встреча без галстуков", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu və Sergey Lavrov arasında görüş başlayıb

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