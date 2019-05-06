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В Братиславе началась встреча Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства"

Началась встреча стран Восточного партнерства и Вышеградской четверки

В столице Словакии Братиславе началась встреча Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства".

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

В ходе заседания представители стран Восточного партнерства, а также Вышеградской "четверки" (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) обсудят вопросы сотрудничества.

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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