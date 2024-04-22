Состоялась встреча президентов Азербайджана и России с ветеранами БАМ

22 апреля в Москве состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.
Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
20:56
В Москве началась совместная встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина с ветеранами-строителями Байкало-Амурской железнодорожной магистрали(БАМ) и работниками железнодорожной отрасли.
Как передает Report, встреча приурочена к 50-летнему юбилею с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.