Состоялась встреча президентов Азербайджана и России с ветеранами БАМ

В Москве началась совместная встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина с ветеранами-строителями Байкало-Амурской железнодорожной магистрали(БАМ).

22 апреля в Москве состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

20:56

В Москве началась совместная встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина с ветеранами-строителями Байкало-Амурской железнодорожной магистрали(БАМ) и работниками железнодорожной отрасли.

Как передает Report, встреча приурочена к 50-летнему юбилею с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.