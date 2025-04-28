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Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в узком составе

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в узком составе 28 апреля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в узком составе.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 17:03
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в узком составе

28 апреля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в узком составе.

Как сообщает Report, на встрече была затронута деятельность межправительственной комиссии, обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, электроэнергетики. Отмечена важность строительства гидроэлектростанций на реке Араз и завершения проекта автомобильного моста Агбенд-Калала.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества наших стран в рамках международных организаций. Еще раз было доведено до внимания, что Азербайджан и Иран выступают за решение региональных проблем самими странами региона. В этой связи была подчеркнута важность формата регионального сотрудничества "3+3".

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере туризма и культуры.

13:47

Состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в узком составе.

Об этом передает корреспондент Report.

12:52

Началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в узком составе.

Об этом передает корреспондент Report.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevin Məsud Pezeşkian ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds meeting with President of Iran Masoud Pezeshkian in limited format

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