Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, выступая на встрече, глава государства сказал:

-Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад вас снова видеть. Добро пожаловать. Как раз накануне вашего визита вспоминал о прошлых встречах и с вами, и в том числе с Президентом Российской Федерации. В начале года мы дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений, задали такой позитивный тон, динамику. Конечно же, подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии -считаю, что это основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего, очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. Уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений. О наших отношениях можно много говорить. Мы с вами не раз на эту тему обменивались мнениями. Хотел бы еще раз выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянного диалога на высшем уровне, развитием торгово-экономических связей, которые в этом году тоже показывают неплохую динамику. Сотрудничество в транспортной, энергетической сфере, естественно, в гуманитарной. То есть, легче назвать те сферы, где у нас нет тесного взаимодействия. И конечно же, Декларация о союзническом взаимодействии – это важнейший шаг в наших двусторонних отношениях, который, как я уже сказал, будет определять пути развития наших связей.

Поговорим, конечно, сегодня о ситуации в регионе, постконфликтной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. Уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной, и будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято.

Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:

-Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Прежде всего, хочу передать Вам самый теплый привет и наилучшие пожелания от Президента Владимира Путина. Он тоже очень высоко оценивал итоги вашего визита и те доверительные беседы, которые у вас состоялись по всем аспектам наших двусторонних отношений, по региональной, международной повестке дня. И конечно же, увенчал визит документ, который был принят - Декларация о союзническом взаимодействии, который, по большому счету, зафиксировал новое качество наших отношений, накопленный опыт, накопленный позитив за все предыдущие годы. И мы полны решимости по поручению двух президентов выполнять эту Декларацию, воплощать ее секторально и прочие договоренности уже на практическом уровне.

Межправительственная комиссия на уровне вице-премьеров работает активно. Как вы и сказали, в прошлом году у нас был рекордный товарооборот, почти 3,5 миллиарда долларов. И это далеко не предел, есть новые планы и у наших правительств, и на уровне регионов. Более 70 российских регионов участвуют в сотрудничестве с Азербайджаном. И только в этом году вас, как мне сказали, вас посетили делегации из Удмуртии, Башкирии, Пермского края и конечно, Астраханской области, с которой у Азербайджана особые отношения.

И в год 30-летия дипломатических отношений осуществляется впечатляющая программа мероприятий. Более 20 различных мероприятий запланировано, часть уже была организована, а остальные еще предстоят до конца года. Эти мероприятия получают хороший отклик у наших граждан, что подчеркивает взаимную тягу наших народов, общность культуры, общность нашей исторической памяти, и, конечно, мы ценим то внимание, которое в Азербайджане уделяется русскому языку, о чем Вы тоже говорили с Президентом Путиным.

Что касается региональной проблематики, мы готовы всячески содействовать реализации трех документов, которые были подписаны тремя лидерами в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результатов. Надеюсь, это скоро произойдет. Равно как мы и в соответствии с другими договоренностями готовы предоставлять и консультативные услуги работе по линии двух комиссий, которые были созданы в Азербайджане и Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счет. Буду рад с Вами их обсудить.

Вы упомянули о нормализации отношений, мирном договоре, тех положениях будущего договора, которые Вы передали. Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра Пашиняна вести переговоры на эту тему. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении.

Конечно, другие международные форумы, где Азербайджан и Россия присутствуют, – это и ООН, и ОБСЕ, «Каспийская пятерка». Все эти площадки позволяют развивать наше взаимодействие уже на внешнем контуре, так сказать. Буквально через неделю состоится очередной саммит «Каспийской пятерки» в Ашхабаде. Мы тоже готовим его активно. С моим коллегой и другом Джейхуном Азизовичем обсуждали те итоги, которые мы можем предложить лидерам на одобрение.

Еще раз большое спасибо Вам за приглашение, за традиционное гостеприимство. Спасибо.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия Президента Российской Федерации, просил передать и его приветствия Владимиру Путину.

18:49

Началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.