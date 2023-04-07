Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

7 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.
14:31
7 апреля в Габале началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.