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Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии 7 апреля в Габале началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

7 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.

14:31

7 апреля в Габале началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin Gürcüstanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President's one-on-one meeting with Georgian Prime Minister starts

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