Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

7 апреля в Габале началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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7 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото. 14:31 7 апреля в Габале началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото. Подпишитесь на наш Telegram канал

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