Глава МИД Азербайджана проинформировал кыргызского коллегу о подготовке к COP29

Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провели встречу в расширенном составе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в соцсети "Х".

В ходе обсуждений затронуты вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, в том числе дальнейшее укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, министры также обменялись мнениями относительно подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также акцентировали внимание на постконфликтных мирных и восстановительных усилиях.

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Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Об этом Report передает со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в соцсети Х.

Встреча проходит в столице Кыргызстана городе Бишкеке.

Напомним, что в рамках визита в Кыргызстан министр Джейхун Байрамов посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" в Бишкеке.