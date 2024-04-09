Глава МИД Азербайджана проинформировал кыргызского коллегу о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провели встречу в расширенном составе.
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В ходе обсуждений затронуты вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, в том числе дальнейшее укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Кроме того, министры также обменялись мнениями относительно подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также акцентировали внимание на постконфликтных мирных и восстановительных усилиях.
Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
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Встреча проходит в столице Кыргызстана городе Бишкеке.
Напомним, что в рамках визита в Кыргызстан министр Джейхун Байрамов посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" в Бишкеке.