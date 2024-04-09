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Глава МИД Азербайджана проинформировал кыргызского коллегу о подготовке к COP29

Глава МИД Азербайджана проинформировал кыргызского коллегу о подготовке к COP29 Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 09:30
Глава МИД Азербайджана проинформировал кыргызского коллегу о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провели встречу в расширенном составе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в соцсети "Х".

В ходе обсуждений затронуты вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, в том числе дальнейшее укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, министры также обменялись мнениями относительно подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также акцентировали внимание на постконфликтных мирных и восстановительных усилиях.

08:59

Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Об этом Report передает со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в соцсети Х.

Встреча проходит в столице Кыргызстана городе Бишкеке.

Напомним, что в рамках визита в Кыргызстан министр Джейхун Байрамов посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит" в Бишкеке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xarici işlər naziri qırğızıstanlı həmkarını COP29 barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоOne-on-one meeting between Azerbaijani, Kyrgyz FMs starts

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