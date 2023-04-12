Началась встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

Началась встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

В Баку проходит встреча Министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

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В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Как передает Report, стороны обсудят вопросы сотрудничества и актуальные региональные вопросы. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приветствует действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter. Happening now: @Bayramov_Jeyhun , Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan welcomes @Bujar_O , @OSCECiO , Minister of Foreign Affairs of the Republic of #NorthMacedonia within the latter's visit to pic.twitter.com/WHDl85o1UZ — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) April 12, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Видео Azerbaijani FM, OSCE Chairman-in-Office hold meeting