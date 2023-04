Началась встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает Report, стороны обсудят вопросы сотрудничества и актуальные региональные вопросы.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приветствует действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.