Состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает Report, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Сначала министры подписали протокол встречи.

Затем министры обменялись мнениями относительно итогов трехсторонней встречи.

20:49

В Анкаре началась 5-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Напомним, Дж.Байрамов находится с рабочим визитом в Анкаре. Главу МИД Азербайджана принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.