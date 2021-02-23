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Состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

Состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана 23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 21:12
Состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает Report, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Сначала министры подписали протокол встречи.

Затем министры обменялись мнениями относительно итогов трехсторонней встречи.

20:49

В Анкаре началась 5-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Напомним, Дж.Байрамов находится с рабочим визитом в Анкаре. Главу МИД Азербайджана принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan XİN başçılarının görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

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