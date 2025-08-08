Встреча Дональда Трампа с Николом Пашиняном продлилась 20 минут

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась.
Как передает
На встрече, среди прочего, обсуждались вопросы углубления стратегического партнерства между США и Арменией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном.
По итогам встречи между Арменией и США подписан ряд документов.
В Вашингтоне началась двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом передает американское бюро Report.
Трамп встретил Пашиняна у входа в Белый дом. После приветствия и протокольного фото лидеры двух стран вошли в здание. За ними последовали члены армянской делегации, среди которых глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян и другие.
Встреча продолжается переговорами двух лидеров за закрытыми дверями.
После встречи с Пашиняном президент Трамп также встретится наедине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках масштабных переговоров, которые будут организованы в Белом доме.
Эта встреча повышает надежды на долгожданное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Трамп обсудит с обоими лидерами планы сотрудничества для укрепления двусторонних отношений и содействия миру в регионе.
Ожидается, что после встреч в Овальном кабинете будут даны официальные заявления для журналистов о результатах встреч.