Встреча Дональда Трампа с Николом Пашиняном продлилась 20 минут

Встреча Дональда Трампа с Николом Пашиняном продлилась 20 минут В Вашингтоне началась двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Внешняя политика
8 августа 2025 г. 23:30
Встреча Дональда Трампа с Николом Пашиняном продлилась 20 минут

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, она продлилась порядка 20 минут.

На встрече, среди прочего, обсуждались вопросы углубления стратегического партнерства между США и Арменией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном.

По итогам встречи между Арменией и США подписан ряд документов.

22:55

В Вашингтоне началась двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом передает американское бюро Report.

Трамп встретил Пашиняна у входа в Белый дом. После приветствия и протокольного фото лидеры двух стран вошли в здание. За ними последовали члены армянской делегации, среди которых глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян и другие.

Встреча продолжается переговорами двух лидеров за закрытыми дверями.

После встречи с Пашиняном президент Трамп также встретится наедине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках масштабных переговоров, которые будут организованы в Белом доме.

Эта встреча повышает надежды на долгожданное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Трамп обсудит с обоими лидерами планы сотрудничества для укрепления двусторонних отношений и содействия миру в регионе.

Ожидается, что после встреч в Овальном кабинете будут даны официальные заявления для журналистов о результатах встреч.

