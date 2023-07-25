О нас

Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении В Москве началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 17:56
Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, России Сергея Лаврова и Армении Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД России.

Ожидается, что стороны проанализируют выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Особое внимание будет уделено подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном, "поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие".

Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trilateral meeting of Azerbaijani, Russian, Armenian FMs begins
Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü başlayıb

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi