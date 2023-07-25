Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Москве началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, России Сергея Лаврова и Армении Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД России.

Ожидается, что стороны проанализируют выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Особое внимание будет уделено подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном, "поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие".

Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев.