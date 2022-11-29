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Началась поездка в Шушу проживающих во Франции азербайджанских исследователей

Началась поездка в Шушу проживающих во Франции азербайджанских исследователей Проживающие во Франции азербайджанские правозащитники из Тебриза - председатель Комитета по правам человека в Иране "Эрк" Жаля Тебризли и писатель, исследователь, журналист Машаллах Резми - посетили Шушу.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 10:59
Началась поездка в Шушу проживающих во Франции азербайджанских исследователей

Проживающие во Франции азербайджанские правозащитники из Тебриза - председатель Комитета по правам человека в Иране "Эрк" Жаля Тебризли и писатель, исследователь, журналист Машаллах Резми - посетили Шушу.

Как сообщает карабахское бюро Report, гости ознакомились с историческими местами города Шуша, разрушениями, учиненными в городе армянами в период оккупации, а также строительно-восстановительными работами, проводимыми сегодня Азербайджаном.

Отметим, что азербайджанские исследователи накануне побывали в Агдаме. Гости посетили комплекс Имарет, в котором находится дворец Панахали хана, Дом культуры, "Джума-мечеть" и Аллею шехидов Агдамского района. Их проинформировали о местных исторических памятниках, подвергшихся армянскому вандализму, а также о проводимых в районе восстановительных работах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani researchers living in France start visit to Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоFransada yaşayan azərbaycanlı tədqiqatçıların Şuşaya səfəri başlayıb

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