Началась поездка в Шушу проживающих во Франции азербайджанских исследователей

Проживающие во Франции азербайджанские правозащитники из Тебриза - председатель Комитета по правам человека в Иране "Эрк" Жаля Тебризли и писатель, исследователь, журналист Машаллах Резми - посетили Шушу.

Проживающие во Франции азербайджанские правозащитники из Тебриза - председатель Комитета по правам человека в Иране "Эрк" Жаля Тебризли и писатель, исследователь, журналист Машаллах Резми - посетили Шушу.

Как сообщает карабахское бюро Report, гости ознакомились с историческими местами города Шуша, разрушениями, учиненными в городе армянами в период оккупации, а также строительно-восстановительными работами, проводимыми сегодня Азербайджаном.

Отметим, что азербайджанские исследователи накануне побывали в Агдаме. Гости посетили комплекс Имарет, в котором находится дворец Панахали хана, Дом культуры, "Джума-мечеть" и Аллею шехидов Агдамского района. Их проинформировали о местных исторических памятниках, подвергшихся армянскому вандализму, а также о проводимых в районе восстановительных работах.