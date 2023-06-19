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В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ.
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 17:08
В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге начала работу очередная летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, в рамках сессии планируется проведение совместных дебатов об агрессии России в Украине, по вопросам миграции, реформирования законодательства о правах человека в Великобритании.

Также ожидается, что в рамках сессии состоятся дебаты по поводу текущей ситуации на Лачынской дороге.

Азербайджанская делегация также принимает участие в работе сессии. Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены делегации Рафаэль Гусейнов, Кямал Джафаров, Эркин Гадирли, Кёнуль Нуруллаева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи 18 июня прибыли в Страсбург для участия в летней сессии организации.

Сессия Ассамблеи завершит работу 23 июня.

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Версия на английском языке PACE summer session begins in Strasbourg
Версия на азербайджанском языке Strasburqda AŞPA-nın yay sessiyası başlayıb

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