В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ.

В Страсбурге начала работу очередная летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, в рамках сессии планируется проведение совместных дебатов об агрессии России в Украине, по вопросам миграции, реформирования законодательства о правах человека в Великобритании.

Также ожидается, что в рамках сессии состоятся дебаты по поводу текущей ситуации на Лачынской дороге.

Азербайджанская делегация также принимает участие в работе сессии. Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены делегации Рафаэль Гусейнов, Кямал Джафаров, Эркин Гадирли, Кёнуль Нуруллаева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи 18 июня прибыли в Страсбург для участия в летней сессии организации.

Сессия Ассамблеи завершит работу 23 июня.