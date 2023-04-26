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Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана

Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана Правительство Азербайджана осуществляет необходимые меры в целях обеспечения безопасности граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в Судане, в связи с текущей ситуацией в этой стране.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 17:59
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана

Правительство Азербайджана осуществляет необходимые меры в целях обеспечения безопасности граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в Судане, в связи с текущей ситуацией в этой стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В настоящее время из Судана при поддержке Турции осуществляется эвакуация через третью страну 26 граждан Азербайджана.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Азербайджана, постоянно и временно проживающим в Судане, не ездить в районы, где проходят вооруженные столкновения, оставаться дома или в безопасных местах, а другим гражданам страны воздержаться от поездок в эту страну.

Проживающих в Судане азербайджанцев по поводу эвакуации или по другим вопросам просят связаться с посольством Азербайджана в Египте (горячая линия +201010271387).

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Версия на азербайджанском языке Sudandan 26 Azərbaycan vətəndaşının təxliyəsinə başlanılıb

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