Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана

11 марта состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Казахстан был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств сделали официальное фото.