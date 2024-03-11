Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана

Началась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.

11 марта состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Республики Казахстан был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств сделали официальное фото.