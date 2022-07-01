Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев

30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

Как сообщает Report, в конференции принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на конференции.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые гости.

Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть всех вас. Надеюсь, что вы хорошо проведете время в нашем городе.

Считаю, что сегодня проводится важное мероприятие в истории Движения неприсоединения. Мы создаем здесь, в Баку Парламентскую сеть Движения неприсоединения. Выражаю государствам-членам Движения неприсоединения признательность за поддержку этой инициативы Азербайджана, являющейся дополнительным шагом, направленным на усиление солидарности и взаимной поддержки. Как бывшему члену парламента Азербайджана в течение восьми лет, вашему бывшему коллеге, мне хорошо известно, какое значение представляют парламентская дипломатия и межпарламентские отношения. Уверен, что парламентская сеть не только будет вносить вклад в солидарность между нашими странами, но и наладит тесные рабочие отношения с различными парламентскими организациями мира.

Движение неприсоединения является вторым по величине после Организации Объединенных Наций международным институтом, и, конечно, все мы хотим, чтобы наш голос был услышан в мировом масштабе. Парламентская сеть – не единственная выдвинутая нами инициатива, получившая вашу поддержку. Еще одной важной инициативой является молодежная сеть. В следующем месяце здесь, в Баку, будет проведено другое важное мероприятие – Молодежный саммит Движения неприсоединения. Это – шаги, предпринятые для институционального развития Движения неприсоединения, и считаю, что настало время предпринять практические действия в этом направлении. Еще одной инициативой, выдвинутой Азербайджаном и поддержанной государствами-членами, является создание в Нью-Йорке Офиса поддержки Движения неприсоединения.

Считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы предпринять больше шагов в направлении институционального развития, что, в свою очередь, поможет нам защищать свои интересы на международной арене и, конечно же, усилить солидарность между нашими странами.

Азербайджан - относительно новый член Движения неприсоединения. Мы вошли в семью Движения неприсоединения в 2011 году и с первых же дней нашей деятельности старались внести вклад в продвижение солидарности, взаимной поддержки и Бандунгских принципов. Мы полностью согласны с Бандунгскими принципами и считаем их единственной основой для сотрудничества и взаимодействия между странами. Территориальная целостность, суверенитет, независимость, невмешательство в дела друг друга - если бы эти принципы соблюдались всеми странами, то не было бы никаких войн, конфликтов и несправедливости. С первых дней нашей деятельности Азербайджан был очень активно вовлечен во все инициативы Движения неприсоединения. Считаю, что именно это - основная причина единогласной поддержки кандидатуры Азербайджана для председательства в Движении неприсоединения. Эта грандиозная единодушная поддержка 120 стран была продемонстрирована в 2016 году, и мы, организовав в 2019 году в Баку Саммит Движения неприсоединения, успешно провели его и приняли председательство в 2019-2022 годах. Продление опять же единогласным решением 120 стран нашего председательства в Движении неприсоединения до 2023 года мы воспринимаем как знак большого уважения к нашей стране и оценки нашей деятельности. Мы очень признательны вам за это и сделаем все возможное для того, чтобы оправдать вашу поддержку и показать, что это был правильный выбор.

Наше председательство в Движении неприсоединения совпало с COVID-19, и Азербайджан являлся одной из стран, сыгравших активную роль на международной арене в борьбе с этой болезнью. Мы выступили с инициативой проведения онлайн саммита Движения неприсоединения, провели его в мае 2020 года, и это был один из первых шагов для мобилизации государствами-членами Движения неприсоединения наших усилий в улучшении ситуации, связанной с борьбой с пандемии. В итоге мы выдвинули поддержанную государствами-членами инициативу созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, и она была успешно проведена в декабре 2020 года. Наши усилия были направлены не только на усиление солидарности и обеспечение поддержки, они в то же время были полезны для Всемирной организации здравоохранения, начавшей пользоваться нашей базой данных в поддержке стран, оказании им медицинской и гуманитарной помощи.

Таким образом, база данных, созданная нами в государствах-членах, была и остается очень полезной в борьбе с этой пандемией и любым другим заболеванием, которое может возникнуть в будущем. Мы обеспечили финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали Всемирной организации здравоохранения 10 миллионов долларов США, и половина этих средств была выделена непосредственно государствам-членам Движения неприсоединения. Таким образом, наши усилия, связанные с подходом к борьбе с COVID-19, на мой взгляд, имели очень важное глобальное влияние, потому что мы были одной из стран, выразивших открытый протест против вакцинного национализма. Все мы помним, что в первые дни и месяцы пандемии некоторые богатые страны заготавливали вакцины, возможно, в три или четыре раза больше, чем им было нужно, лишая тем самым другие страны доступа к вакцинам. Все мы стали свидетелями того, что богатые страны использовали абсолютное большинство вакцин, в то время как другие страны оказались в безвыходном положении. Поэтому наша борьба с вакцинным национализмом была поддержана и Организацией Объединенных Наций. Считаю, что это тоже оказало существенное влияние на справедливое распределение вакцин.

Иными словами, Азербайджан всегда демонстрировал свою позицию по региональным темам и глобальным вопросам, и конечно, мы, как председатель Движения неприсоединения, будем продолжать борьбу с несправедливостью, нарушением международного права, селективным подходом к различным конфликтам и дискриминацией. Мы также стали свидетелями большой поддержки государств-членов Движения неприсоединения. Как я уже отметил, единогласное решение, связанное с предоставлением, а затем – продлением председательства в Движении неприсоединения, наглядно демонстрировало отношение стран к Азербайджану. Еще один признак солидарности, свидетелями которого мы стали, совпал со сложнейшим для нашей страны периодом во время освобождения земель после почти 30-летней армянской оккупации. Мы сражались на своей земле, мы восстанавливали справедливость, международное право. Но, к сожалению, некоторые страны развернули против нас кампанию – кампанию очернения, клеветы и шантажа.

К сожалению, это были не просто словесная кампания или общественные обвинения. Некоторые страны пытались вынести вопрос, связанный с нашим правым делом, на уровень ООН, его Совета Безопасности. Однако в то время наши друзья, представленные в Движении неприсоединения и являвшиеся непостоянными членами Совета Безопасности, заблокировали заявление, имевшее антиазербайджанскую суть. Они заблокировали обвинение против Азербайджана и тем самым воспрепятствовали нападкам проармянски настроенных глобальных сил на Азербайджан. Мы признательны вам за такую солидарность.

Еще раз хочу отметить, что мы восстанавливали справедливость. Азербайджан был одной из стран, столкнувшихся с самой большой несправедливостью в мире. Оккупация Арменией 20 процентов нашей территории обернулась этнической чисткой. Один миллион азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наше историческое и религиозное наследие стерто с лица земли армянскими оккупантами. Те, кто сегодня посещает освобожденные территории, могут стать свидетелями этого варварства и вандализма. Осквернение наших мечетей, разрушение культурных и религиозных памятников – все это факты, и никто не может этого не видеть. Как бы проармянски настроенные силы ни пытались показать, что не видят этого, это им не удается, потому что на освобожденных территориях уже побывали тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, в том числе иностранные гости, политики, председатели и члены парламентов, журналисты, эксперты и простые люди.

Мы положили конец этому конфликту, восстановили справедливость и международное право. В своем выступлении на Саммите Движения неприсоединения в 2019 году в Баку я отметил, что мы будем защищать справедливость и международное право. Мы хорошо знали, что значит не суметь восстановить их, быть зависимыми от других. Мы ждали этого долгие годы, почти 30 лет. Ждали, что международная общественность поможет положить конец несправедливости и оккупации. С этой целью ОБСЕ учредило в 1992 году Минскую группу, которая должна была найти путь урегулирования данного конфликта. То есть оккупации должен был быть положен конец. Напротив, Минская группа превратилась в инструмент в руках тех, кто хотел затянуть конфликт до бесконечности.

Сегодня, когда Азербайджан урегулировал конфликт, положил конец оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. К сожалению, Армения и другие пытаются реанимировать ее. Но это невозможно. Она уже мертва. Как страна, пострадавшая от оккупации, мы открыто заявляем об этом. Считаю, что любые спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе.

10 ноября 2020 года Армения в результате продолжавшейся 44 дня Отечественной войны вынуждена была капитулировать и признать поражение. Затем она была принуждена покинуть другие районы, освобожденные не на поле боя. Для этого нам хватило всего 44 дня. Но мы ждали этого около 30 лет. Выступая в период оккупации на различных международных мероприятиях, я призывал к введению санкций против Армении. Я говорил, что единственный путь мирного решения этой проблемы - введение санкций против Армении. Санкций, которые будут эффективны и окажут сокрушительное влияние на их экономику. К сожалению, никаких санкций введено не было, напротив, Армения, в отличие от Азербайджана, постепенно получала все больше поддержки от проармянски настроенных политиков.

Как видно, единственная цель деятельности Минской группы заключалась в том, чтобы заморозить конфликт и сохранить наши земли под вечной оккупацией. Мы положили конец этой политике, благодаря силе и политической мудрости освободили наши земли.

Могу сказать, что ситуация, связанная с армяно-азербайджанским конфликтом, - это не только региональная, но и глобальная проблема, потому что это было не только полным нарушением основополагающих принципов международного права, но и фактом грубого нарушения и игнорирования резолюций Совета Безопасности ООН. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с нашей территории. Спрашивается, почему эти резолюции не были выполнены? Никто не может или не хочет ответить на этот вопрос. Следующий вопрос: почему некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, когда же дело касается нас, они 28 лет остаются на бумаге? Если бы отважные азербайджанские военные не освободили наши земли, то эти резолюции оставались на бумаге, наверное, еще 28 лет.

Это выносит на повестку дня вопрос о проведении реформ в рамках ООН и его Совета Безопасности, потому что если резолюции не выполняются, то какой смысл принимать их. Мы – сторонники реформ, и считаю, что это должно обсуждаться на уровне глав государств и правительств Движения неприсоединения и должен быть положен конец выполнению резолюций Совета Безопасности ООН на основе политических предпочтений.

Вообще, всем известно, что Движение неприсоединения является вторым по величине после ООН международным институтом в мире. Считаю, что мы должны, мобилизовав усилия, укрепить потенциал и солидарность, выступать с единой позиции. Мне известно, что между некоторыми членами имеются определенные проблемы. Считаю, что Движение неприсоединения может стать платформой для поиска пути решения данных проблем, а также сыграть роль платформы для защиты интересов наших стран, потому что многие члены Движения неприсоединения имеют схожие историю и проблемы. Во многих случаях они сталкивались с несправедливостью и стараются защитить свои национальные интересы. Мы можем сделать это сообща и более эффективно. Мы выступаем именно за это.

Таким образом, инициативы, выдвинутые Азербайджаном, как председателем Движения неприсоединения, направлены на укрепление солидарности и взаимной поддержки, институциональное развитие нашего Движения и, возможно, превращение его на определенном этапе в организацию. Мне известно, что в истории Движения неприсоединения были связанные с этим обсуждения, возможно, настало время возобновить их, потому что сегодня мы становимся свидетелями глобальной поляризации в мире, войн, конфликтов, непрогнозируемой ситуации, продовольственного, энергетического и гуманитарного кризисов. Считаю, что Движение неприсоединения может стать для стран не только платформой защиты их интересов и поддержки друг друга, но и платформой для того, чтобы играть более активную роль на международной арене. Азербайджан хочет видеть это, и я надеюсь, что наши уважаемые гости, представители парламентов стран-членов Движения неприсоединения внесут вклад в это дело. Конечно, я продолжу консультации с главами государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы находитесь с нами. Мы сделаем все возможное для того, чтобы продемонстрировать традиционное азербайджанское гостеприимство. Надеюсь, что эта конференция будет не только продуктивной, но и станет хорошей возможностью с точки зрения налаживания контактов и тесного общения. В результате же мы станем свидетелями солидарности, взаимной поддержки и прогресса в усилении наших институтов.

Спасибо.

Х Х Х

Затем выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Она сказала:

-Ваше превосходительство господин Президент, с Вашего позволения открываю сессию.

Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые парламентарии.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Рада приветствовать сегодня всех вас на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Для нас большая честь, что сегодня вместе с нами находится Его превосходительство Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Хотела бы от имени всех участников выразить Его превосходительству господину Президенту глубокую признательность за благородную инициативу по созданию Парламентской сети Движения неприсоединения.

Воодушевляющее обращение, адресованное сегодня господином Президентом Бакинской конференции, является доказательством его глубокой приверженности, как председателя Движения неприсоединения, укреплению единства в Движении посредством многостороннего сотрудничества между членами.

Уважаемые участники, на проведенном в Баку 18-м саммите Движения неприсоединения главы государств и правительств приняли решение о расширении и углублении взаимодействия и сотрудничества между парламентариями Движения неприсоединения. В ноябре прошлого года в Мадриде в рамках 143-й ассамблеи Межпарламентского союза мы по инициативе Президента Азербайджанской Республики учредили Парламентскую сеть Движения неприсоединения. Сегодня на Бакинской конференции представлены парламентарии более 40 стран-членов Движения неприсоединения и 8 международных парламентских организаций. Мы считаем это наглядным показателем значения, придаваемого государствами-членами межпарламентскому сотрудничеству. Конференция также вселяет в нас больше надежд и веры в то, что в будущем Сеть будет активно участвовать в глобальной парламентской дипломатии.

Уважаемые участники, Бакинская конференция действительно станет знаменательным событием. В ходе мероприятия мы готовимся принять устав о методах деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, а также ее официальное лого и флаг. Мы также готовимся избрать председателя и заместителей председателя Сети на предстоящие 3 года. Еще одна знаменательная особенность Бакинской конференции заключается в том, что по инициативе азербайджанской стороны она совпала с 30 июня – Международным днем парламентаризма.

Дорогие друзья, пользуясь случаем, поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. Я также надеюсь, что конференция Парламентской сети Движения неприсоединения своей деятельностью внесет вклад в межпарламентское сотрудничество в глобальном масштабе.

Дамы и господа, нам известно о негативных последствиях пандемии, а также инициативах Движения неприсоединения и председательства Азербайджана в области возрождения в глобальном масштабе в постпандемический период. Коллективная поддержка парламентами Движения неприсоединения данной инициативы нашла отражение в Мадридской декларации, она будет повторена в Бакинской декларации, которую мы готовимся сегодня принять.

Затем председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что с учетом продолжающихся пандемии, вооруженных конфликтов, изменения климата и многих других вызовов наша планета сегодня переживает период таких огромных трансформаций, что структура глобальной безопасности и развития подвергается очень сильным и серьезным изменениям. Еще раз было подчеркнуто постоянное значение основополагающих идеалов и роли Движения неприсоединения в сохранении мира, безопасности и поступательного развития.

Коснувшись парламентской дипломатии, Сахиба Гафарова сказала, что в контексте нынешних международных катаклизмов, когда многосторонность и международное сотрудничество приобретают особую важность, эта дипломатия представляет большое значение. Была выражена уверенность в том, что Парламентская сеть Движения неприсоединения будет способствовать повышению информированности населения стран-членов в вопросе развития ценностей Движения, а также поможет парламентариям в решении вопросов, вызывающих беспокойство стран-членов. Подчеркивалось, что азербайджанская сторона использует имеющиеся механизмы и ресурсы для выстраивания Парламентской сети Движения неприсоединения в соответствии с интересами всех государств-членов.

В заключение были приняты "Бакинская декларация" и "Устав относительно правил работы Парламентской сети Движения неприсоединения", утверждены официальные лого и флаг организации, избраны председатель и заместители председателя структуры.

Конференция продлится 3 дня.