Начал работу VI Глобальный Бакинский форум - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, в столице Азербайджана начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют президент Албании Илир Мета, президент Македонии Георге Иванов, президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

Сначала было сделано совместное фото.

Форум открыл сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Президент Азербайджана выступает на мероприятии с речью.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит. На саммите, организованном по совместной инициативе Библиотеки Конгресса США и Александрийской библиотеки Египта, будут обсуждены вопросы значения книги в национальном развитии, сохранении и передаче культурного наследия, а также роль национальных библиотек, будущее библиотек.

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организаторстве Международного центра Низами Гянджеви проходит VI Глобальный Бакинский форум.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие главы государств и правительств ряда стран, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступит в панели на тему "Сила: Великие державы и другие".

Кроме того, в работе форума в целом примут участие около 500 гостей, среди которых руководители международных организаций, видные общественные и политические деятели, ученые, в том числе бывшие главы государств и правительств - членов Международного центра Низами Гянджеви.

В рамках форума 15-18 марта состоится Международный книжный саммит.

На форуме ожидается обсуждение вопросов мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешнее и будущее положение в Балканском регионе, увеличение роли молодежи в общественной и политической жизни в современный период.