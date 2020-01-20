В рамках ВЭФ в Давосе начал работу Форум Caspian Week

Четвертый год подряд в рамках Всемирного экономического форума, который сегодня в 50-ый юбилейный раз начал работу в Давосе, будет работать Форум Caspian Week, нацеленный на популяризацию Большого Каспийского региона и привлечение в него инвестиций.

Как сообщает Report, идея создания и ежегодного проведения Форума Caspian Week была воплощена в жизнь в 2017 году компанией İntegral Petroleum SA, Швейцария, являющейся членом Всемирного экономического форума. На сегодняшний день были успешно проведены Форумы Caspian Week в 2017, 2018 и 2019 годах.

Основной задачей Форума Caspian Week является развитие экономических, культурных, образовательных и научных связей между Большим Каспийским Регионом (включающим в себя страны, окружающие Каспийское и Черное моря), а также привлечение инвестиций и новых технологий, в том числе и цифровых, в регион.

В этом году на Форуме будут выступать такие известные личности в политике и экономике, как премьер-министр Грузии Георгий Гахария, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, бывший президент парламента Швейцарии Фелипе Ломбарди, министр экономики Исламской Республики Афганистан Мустафа Мастур, бывший посол России в Германии Владимир Котенев, Советник президента группы компаний А+А по Казахстану и Азербайджану Андреас Баумгартнер, бывший президент FIATA Бабер Бадат.

21 января запланирована сессия "Каспийский транспортный коридор в свете глобальных изменений", на которой эксперты расскажут о своём мнении касательно перспектив и решений для развития региона. На этой сессии выступит господин Мэтью Брайза с речью на тему "Транскаспийский коридор: Стратегическая надежность в эпоху нестабильности". Также в этот день будет организован круглый стол экспертов на тему "Перспективы Транскаспийского газопровода", на котором выступит вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.

22 января в 10:30 будет проходить сессия "Доступ к глобальным рынкам: новые транзитные возможности для Каспийского региона", а в 19:00 того же дня на Форуме выступит премьер-министр Грузии господин Георгий Гахария.