Начальник управления МИД: Между НАТО и Азербайджаном сложился регулярный политический диалог

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Между НАТО и Азербайджаном сложился регулярный политический диалог". Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международной безопасности МИД Азербайджана Гая Мамедов на открытии очередной летней сессии Международной школы НАТО в Азербайджане (NİSA).

"Азербайджан считает НАТО важным институтом по сохранению безопасности", - отметил Г. Мамедов. Он рассказал участникам сессии о сотрудничестве Азербайджана с НАТО, отметив, что Азербайджан является и частью миротворческой миссии Альянса в Афганистане.

Начальник управления МИД Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона удовлетворена нынешним уровнем сотрудничества с Альянсом, отметив, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Нынешняя сессия NİSA, посвященная предстоящему в июле Варшавскому саммиту НАТО и роли НАТО в отношении к региональным вызовам, завершит работу 1 июля. В ней принимают участие 40 участников из 17 стран мира.